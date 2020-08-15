زعيم دولة عربية يهنئ الإمارات على الخطوة التاريخية مع إسرائيل

تلقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت اتصالا هاتفيا من الملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على مختلف المستويات.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيان القصر وجاء فيه: "هنأ جلالة ملك البحرين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل، مؤكدًا أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار".

وأضاف بيان القصر: "أشاد جلالته بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل والذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد انجازا دبلوماسيا تاريخيا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع البيان: "كما أثنى جلالته على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ومن جهته، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين وسعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة ، مثمنًا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".