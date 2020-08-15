القبض على قيادي في تنظيم "داعش" واثنين من معاونيه في الموصل

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، بالقبض على قيادي في تنظيم "داعش"، واثنين من معاونيه في مدينة الموصل.

وجاء في بيان الداخلية العراقية "ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة نينوى".

وأضاف البيان "حيث تم القبض على الإرهابي المكنى (ابو خطاب) الذي عمل بما يسمى فرقة الفرقان ومن ثم عمل مع الانغماسين بصفة (انغماسي انتحاري) وبعدها تم تنصيبه بصفة (شرعي) لما يسمى الهيئة التشريعية".

وتابع البيان "وكذلك القبض على اثنين من معاونيه، الأول عمل في ما يسمى المعسكرات العامة والمكنى (ابو مصعب) والآخر عمل بما يسمى ولاية نينوى والمكنى (ابو سفيان)، الذين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.