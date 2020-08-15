أول ظهور رسمي لزوجة الرئيس التونسي منذ توليه منصبه.. صور

خطفت زوجة الرئيس التونسي، القاضية إشراف شبيل، الأضواء في أول ظهور رسمي لها منذ تولي الرئيس قيس سعيد منصبه نهاية العام الماضي.

وبحسب الرئاسة التونسية كان ذلك في قصر قرطاج مساء الخميس الماضي، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.

زوجة الرئيس التونسي تخطف الأنظار في أول ظهور رسمي لها pic.twitter.com/iSVFWPscOu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 14, 2020

وألقى رئيس الدولة قيس سعيد كلمة بالمناسبة، أشار فيها إلى ضرورة إنصاف من لم يتم إنصافهم ممن دافعوا بشراسة عن المرأة وحقوقها أمثال الطاهر الحداد والشيخ الطاهر السنوسي والشيخ عثمان بالخوجة في تونس وغيرهم من المدافعين عن المرأة في عدد من البلدان العربية المجاورة.

وأكد أن الثورة في تونس قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن الشعب التونسي يطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام.

وتميز موكب الاحتفال بتوسيم عدد من نساء تونس من مختلف المجالات.