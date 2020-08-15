ضاحي خلفان يهاجم أبو تريكة بعد تغريدته حول التطبيع مع إسرائيل

هاجم قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة إثر تغريدته عما وصفه بـ"سقوط الأقنعة"، بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

أبو تريكة قال في تغريدته التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، الخميس: "سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول... التطبيع خيانة".

سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 13, 2020

خلفان من جهته نشر تغريدة على صفته الرسمية بتويتر قال فيها: "محمد أبو تريكة ينتقد الإمارات التي أعلنت علاقات مع إسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي أرسى علاقات مع إسرائيل أكثر من عشر سنوات... أيها الشحاذ للريال القطري... أخرس".

محمد ابو تركية ينتقد الامارات التي اعلنت علاقات مع اسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي ارسى علاقات مع اسرائيل اكثر من عشر سنوات...أيها الشحاذ للريال القطري...اخرس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 14, 2020

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأوضح أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

يذكر أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد انتقد بشكل غير مباشر في أكتوبر 2018، دولة قطر، بعدما استضافت وفدا إسرائيليا، للمشاركة في بطولة الدوحة للجمباز.