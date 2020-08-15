حكومة الإنقاذ اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالتباطؤ في حل مشكلة "صافر"

اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء، حسين العزي، اليوم السبت، الأمم المتحدة بـ"المماطلة" وبـ "التباطؤ" في صيانة ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن العزي قوله، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء، "بعد ثلاث سنوات من المناشدات لصيانة السفينة صافر استجاب لنا المبعوث الأممي قبل أن تتراجع الأمم المتحدة عن التزاماتها".

وأضاف: "اتفقنا مع المبعوث على إرسال فريق خبراء لتقييم أضرار سفينة صافر وإصلاحها وإرسال فريق أنفيم إلى الحديدة للحد من القيود المفروضة على دخول السفن".

وتابع: "الأمم المتحدة تراجعت عن إرسال فريق أنفيم (آلية التفتيش والرقابة على البضائع المتجهة إلى اليمن والتي تتخذ من جيبوتي مقرا) إلى ميناء الحديدة، وطالبت بالتنازل عنه وعدم ربطه بسفينة صافر رغم إصدارنا لتأشيرات دخول الفريق الأممي".

واستطرد العزي قائلا "طالبنا مجددا بإرسال فريق الخبراء للقيام بصيانة سفينة صافر للحد من وقوع الكارثة وجاءنا الرد وصدمنا بأجندة مختلفة للأمم المتحدة قالت إنها غير معنية بالصيانة وإطالة عمر السفينة والمبعوث وجد أن هناك مخالفة جسيمة".

واتهم نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، الأمم المتحدة بـ "الإصرار على الزيارة الشكلية لسفينة صافر لرفع تقرير معد مسبقا لا يتضمن حتى التقييم".

وأشار إلى "تقديم الفريق الفني لحكومة صنعاء جملة من الملاحظات بخصوص تقييم وإصلاح السفينة والأمم المتحدة أدركت ضرورتها وأهميتها".

وكشف العزي "مخاطبة السويد وروسيا والصين بخصوص سفينة صافر بعد أن لمسنا المماطلة والتباطؤ الأممي في صيانتها"، مضيفاً أن "هذه الدول استجابت لكنها اشترطت مشاركة أممية".

وذكر أن "الأمم المتحدة تمسكت في الآونة الأخيرة بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة وأصرت على إرسال الفريق للتقييم".

وتابع قائلا إن "صنعاء طالبت مؤخرا بإجراء إصلاحات عاجلة للحفاظ على البيئة البحرية وإرسال المعدات اللازمة تزامنا مع إجراء أعمال التقييم".

وأضاف العزي "لا نريد للفريق الأممي أن يأتي بأياد فارغة وقد سهلنا التأشيرات لهم وطالبنا ببعض المعدات لإجراء الإصلاحات".

ودعا نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعدم المزايدة بخصوص سفينة صافر، متهماً الولايات المتحدة بـ"المشاركة في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته".