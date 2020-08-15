مصر.. التوصل لأدوية مساعدة في علاج كورونا وسعرها أقل من 20 جنيها

أعلنت وزارة التعليم العالي المصري، اليوم السبت، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات تلفزيونية، إن نوعين الأدوية من الأنواع الآمنة وهي موجودة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أمراض أخرى غير كورونا.

وأوضح أن هناك منتجا آخرا تم اكتشافه في المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفيروس كورونا.

وأضاف "بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفيروس كورونا".

كما لفت إلى أن هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدا وفى متناول الجميع وأقل من 20 جنيها.