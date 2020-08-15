بسبب "قسد"... مصدر سوري يكشف سبب زيادة فترات انقطاع الكهرباء مؤخرا

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية تأثرت بعد قطع ما يسمى "قسد" كميات الغاز الواصلة من المنطقة الشرقية والمقدرة بـ 1.2 مليون متر مكعب يوميا.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن:

"ميليشيا قسد قامت منذ خمسة أيام بقطع الغاز الواصل من المنطقة الشرقية بكمية 1,2 مليون متر مكعب يومياً، ما ينعكس على كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية".

وأضاف المصدر أن "العمل جار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

من جهته نفى وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي نفياً قاطعاً أن تكون زيادة ساعات تقنين (انقطاع) الكهرباء بسبب تزويد لبنان بالكهرباء وأكد استحالة تزويده أولاً بسبب قانون قيصر الأمريكي وثانياً وهو الأهم هو أن مصلحه المواطن السوري فوق كل شيء، ونفى خربوطلي توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد رغم توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً.

ويشار إلى أن تقنين الكهرباء زاد كثيراً خلال الأيام الماضية في الليل والنهار وبات حديث الناس بسبب المعاناة التي تنجم عنه على حياتهم وأعمالهم وإنتاجهم.