توجيهات جديدة من السيسي بشأن سيناء والعاصمة الإدارية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تطورات مشروعات التنمية بسيناء والعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وبحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري بعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وأوضح البيان أن "الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع السيد الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار".

وأضاف "وجه السيسي بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل".

‎وتابع "كما وجه أيضا بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر".

‎وأشار البيان إلى "استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي".