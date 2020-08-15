الأردن يقرر عزل لواء الرمثا بإربد ابتداء من صباح الاثنين بسبب تفشي كورونا

أعلن مدير عمليّات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفرٍّاية عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبار من الساعة السادسة من صباح الاثنين المقبل، وحتى يسمح الوضع الوبائي برفع العزل.

عمان– سبوتنيك. وقال الفرٍّاية، في إيجاز صحفي اليوم السبت، "قد تقرر عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبار من الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 آب (أغسطس) الجاري، وحتى يَسمح ا لوضع الوبائي في اللواء برفع هذا العزل".

وفي السياق ذاته أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة أنه "لن تكون هناك حالات إغلاق شاملة أو حالات حظر كلّي في هذه المرحلة؛ بل ستتّخذ قرارات العزل والإغلاق من الآن فصاعدا على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق؛ أو حتّى على مستوى المباني كما يتمّ حاليّاً".

وشرح الفراية بعض التفاصيل الخاصة بساعات حظر التجول داخل لواء الرمثا، إذ "تقرر أن تبدأ من الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي اعتبارا من يوم الاثنين القادم، مع استمرار حرية الحركة ونشاطات المنشآت في اللواء ضمن الساعات المسموح بها العمل والحركة".

كما أشار إلى أنه "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ العزل بطريقة تراعي احتياجات المواطنين في اللواء".

وتابع الفراية قائلا "هذا الإجراء الاحترازي، يأتي لحماية أهل اللواء، ومنع انتشار الوباء في باقي ألوية محافظة إربد والمملكة، وبهدف المحافظة على الحالة الوبائية العامة في مستويات جيدة على المستوى الوطني".

ومن جهته أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحمّوري، في سياق الإيجاز، إلى أنه "سيتم السماح لسلاسل التزويد من غذائي ودوائي وطاقة وخلافه من سلع أساسية من حملة التصاريح الإلكترونية المصدرة سابقا بالدخول بحمولاتهم إلى لواء الرمثا".

وحول عدد موظفي الوزارات والدوائر الرسمية المسموح لهم بالدخول والخروج من اللواء، قال الحموري إنه سيتم تحديده من قِبل مرجعهم المختص وبالحد الأدنى".

ويأتي هذا القرار في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن مؤخراً، بعد أن سجل الأردن لفترة من الوقت تراجعا في عدد الإصابات حتى وصل إلى صفر إصابة محلية (بين المواطنين).

وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر اليوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، منها 9 إصابات محلية.