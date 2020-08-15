في أول حوار من نوعه... قرقاش لصحيفة إسرائيلية: نريد الإسراع في عملية "التطبيع"

في أول حوار لوسيلة إعلامية إسرائيلية، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده تريد الإسراع في عملية "التطبيع" مع إسرائيل.

وأجرى الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء أمس الجمعة، حوارا مطولا مع قرقاش، والذي أكد من خلاله أن بلاده تريد الإسراع في عملية التطبيع مع إسرائيل، وبأن الإمارات لديها قناعة كبيرة بأنه لن تكون هناك خطة "ضم" إسرائيلية للضفة الغربية وإعلان السيادة عليها.

وذكر قرقاش في حواره الأول من نوعه لصحيفة إسرائيلية، أن اتفاق السلام مع إسرائيل لن يكون رمزيا، إنما ستمضي بلاده قدما في أسرع وقت ممكن، منوها إلى أن الجانبين سيجتمعان قريبا لمناقشة الكثير من القضايا والملفات المهمة والرئيسة.

בלעדי: השר במשרד החוץ של איחוד האמירויות @AnwarGargash בראיון ראשון אי פעם לתקשורת הישראלית: "אנחנו רוצים להתקדם במהירות המרבית ביישום הסכם הנורמליזציה, משוכנעים שלא יהיה סיפוח". קראו כאן את הראיון שקיימתי עמו היום בשיחת וידאו מאבו-דאביhttps://t.co/X6akcpn7rX — Barak Ravid (@BarakRavid) August 14, 2020

وأكد وزير الدولة الإمارات للشؤون الخارجية أن من بين القضايا التي ستطرح على طاولة المناقشات الثنائية، الزراعة والأمن الغذائي والدفاع الإلكتروني والسياحة والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن لدى الإسرائيليين قائمة طويلة من القضايا أيضا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".