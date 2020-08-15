محمد بن زايد يغرد عن صحة حمدان بن راشد

علق ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، على صحة، الشيخ حمدان بن راشد، شقيق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وغرد ابن زايد عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحمد الله تعالى على سلامة أخي الشيخ حمدان بن راشد.. وندعوه عز وجل أن ينعمه بموفور الصحة والسعادة ويمن عليه بالشفاء العاجل".

نحمد الله تعالى على سلامة أخي الشيخ حمدان بن راشد.. وندعوه عز وجل أن ينعمه بموفور الصحة والسعادة ويمن عليه بالشفاء العاجل. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 15, 2020

والشيخ حمدان بن راشد هو ​نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، وجهها إلى أخيه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وقال في التغريدة: "أخي حمدان بن راشد.. صديقي في الطفولة.. عضدي في الشدة.. عوني على الزمن.... خطاك الشر يا صاحب القلب النقي".

أخي حمدان بن راشد .. صديقي في الطفولة .. عضدي في الشدة .. عوني على الزمن ..

... خطاك الشر يا صاحب القلب النقي.. pic.twitter.com/hqRnO9W8J9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 14, 2020

خطاك الشر بو راشد pic.twitter.com/a4K9A1NDlI — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 14, 2020

كما نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "خطاك الشر بوراشد".