بعد مكالمة رئيس الموساد ورئيس وزرائها… هل تنضم البحرين لقائمة الموقعين على اتفاق سلام مع إسرائيل؟

زعمت قناة عبرية أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية "الموساد"، الجنرال يوسي كوهين، تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة، تمهيدا لتوقيع اتفاق "سلام" بين الطرفين.

وادعت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم السبت، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بإعلان أن رئيس الموساد قد تحدث هاتفيا مع رئيس الحكومة البحرينية بشأن اتفاق سلام بين الجانبين، وبأن المسؤولين في مملكة البحرين بعثوا خلال الأيام الماضية بإشارات واضحة تؤكد حرصهم على توقيع اتفاق "سلام" مع إسرائيل.

برعاية أمريكية

ورأت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن البحرين تدفع بقوة في هذا الاتجاه، خاصة بعد الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية، يوم الخميس الماضي.

وأشارت القناة إلى أن مستشار الملك البحريني، قد نشر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن رئيس الوزراء البحريني خرج في رحلة خاصة خارج البلاد، دون أن يذكر الوجهة التي ذهب إليها.

ويشار إلى أن الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قد اتصل، اليوم السبت، بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، هنأه بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل، مؤكدا أنها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار.

اتصالات متقدمة

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن مسؤولين كبار، قولهم إن "اتصالات متقدمة" تجري الآن لتطبيع العلاقات مع مملكة البحرين، أسوة بما حدث مع الإمارات.

وكانت صحيفة "القدس" المقدسية نقلت عن مصدر مطلع في واشنطن أن مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستلحق قريبا بالإمارات.

سبق أن أعرب جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، عن أمله بأن تقوم دول جديدة في المنطقة بعقد اتفاقات مماثلة، مؤكدا أن "دولا عربية أخرى ستحذو حذو الامارات"​​​​​​​.

وقال كوشنر في إفادة للصحفيين، بعد وقت قصير من إعلان ترامب عن الاتفاق، الخميس الماضي "نأمل أن يكون هذا بمثابة كسر للجليد حيث يمكن لإسرائيل الآن تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى"، مضيفًا أنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة جدًا" لصفقة عربية إسرائيلية آخري في غضون أشهر.

اتفاق سلام تاريخي

وقال كوشنر إن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع دول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضا، مشيرا: "إلى أن المزيد من الإعلانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".