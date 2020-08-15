شركتان إماراتية وإسرائيلية تبرمان اتفاقا للتعاون في أبحاث فيروس كورونا

وقعت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار الإماراتية، اليوم السبت، اتفاقا تجارية مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية بهدف التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أعلنت شركة أبيكس عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي مع مجموعة تيرا "الإسرائيلية"، وذلك بحضور قيادات الشركتين في إمارة أبوظبي.

ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس الوطنية للاستثمار، قوله "يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية الذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة والاقتصاد والشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية لما فيه المنفعة والخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

من جانبه قال أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا: "يسرنا التعاون مع شركة أبيكس الوطنية للاستثمار ونأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة والتي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء دول العالم".

ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

ووفقا لـ "وام"، تعتبر "أبيكس الوطنية للاستثمار" شركة استثمارية تعنى بالاستثمارات العامة وشتى القطاعات، ومنها القطاع الصحي الذي ركزت عليه مؤخرا من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى وتجهيزها بأحدث المعدات اللازمة المطابقة لأعلى المعايير الدولية.

وتعد "مجموعة تيرا"، التي تأسست في عام 2003، جزءا من معهد "وايزمان" للعلوم في إسرائيل، ولديها استثمارات في البحث والتطوير.

وتم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة "تيرا" في مستشفى الإمارات الميداني بأبوظبي، وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة.

وكانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على مباشرة علاقات ثنائية كاملة بين الدولتين.

وبحسب بيان مشترك، سوف تجتمع وفود من دولتي الإمارات وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة؛ إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.