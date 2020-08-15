رئيس الوزراء المصري يختتم زيارته للسودان

وأجرى مدبولي والوفد الرفيع المرافق لها مباحثات رسمية مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك، تناولا فيها عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد الوفد المرافق له عددا من الاجتماعات كل مع نظرائه من الجانب السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يختتم زيارته للسودان https://t.co/wVjUDcwXdc#سونا #السودان pic.twitter.com/WH944l85ov— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 15, 2020
كما التقى مدبولي كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجانب لقاء آخر مع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وأشار بيان مشترك قبيل مغادرة الوفد المصري إلى أن الزيارة تأتي في إطار التواصل الأخوي والتشاور المستمر بين حكومتى جمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية، انطلاقا من الروابط الأزلية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
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