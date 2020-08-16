مصر… إعادة الزيارات للسجون مع استقرار إصابات كورونا عند مستوى منخفض

استمرت إصابات ووفيات وباء "كوفيد 19" في مصر عند مستوى منخفض، مسجلا أدنى معدلات منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، لتسجل إصابات اليوم 116 حالة، بينما سجلت الوفيات 17 وفاة.

القاهرة - سبوتنيك. ومع التراجع في معدل الإصابات والوفيات بالوباء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت عودة الزيارات للسجون ابتداء من 22 آب/ أغسطس الحالي، بعد وقفها لما يقرب من خمسة أشهر، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة انتشار وباء (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الداخلية أن الزيارات ستخضع لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، حيث سيسمح لكل نزيل بالسجون بزيارة واحدة في الشهر، وستقتصر الزيارة على زائر واحد فقط، مع الالتزام بوضع الكمامة الطبية والتعقيم وقياس درجة الحرارة، ولن تتجاوز الزيارة 20 دقيقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء اليوم السبت فقد تم "تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى "خروج 977 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن:

"إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تجاوزت إصابات "كوفيد-19" حول العالم حاجز 21 مليون إصابة، توفي من بينهم أكثر من 760 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 14 مليونا آخرين.