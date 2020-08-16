صحيفة عربية: ظريف ينقل رسالة "فتح الصناديق" إلى لبنان

كشفت صحيفة عربية، يوم أمس السبت، تفاصيل ما حمله وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله خلال زيارته الأخيرة للبنان.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصدر إيراني مطلع أن سبب زيارة الوفد الإيراني هو عملية إثبات الوجود بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت ونقل رسالة مباشرة من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني احتوت على دعم عسكري واقتصادي ومالي كامل له ولحزبه وطمأنته إلى أن ​العقوبات الأمريكية​ لن تنجح.

وأضاف المصدر أن ظريف أكد لنصرالله أن المرشد طلب منه نقل هذه الرسالة شفهيا وأنه سيقوم بدعم الحزب من ميزانيته الخاصة دون حدود، وأمر بتأمين مبلغ يعادل مليار يورو قريباً، إلى جانب تكليفه الحكومة تأمين كل ما سيحتاجه من دعم مالي للوقوف أمام المشروع الأمريكي - الصهيوني في لبنان.

ووفق المصدر، فإن ظريف أخبر نصرالله أن عدم إعلان هذا الموضوع سببه الخشية من امتعاض داخلي في إيران لاسيما مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها شعبها، داعياً الحزب إلى عدم القلق، لأن هناك صندوقاً للذخائر الاستراتيجية كانت إيران قد احتفظت به يمكنه تأمين ما تحتاج إليه من موارد مالية أجنبية مدة تزيد على 10 سنوات حتى لو لم تبِع قطرة واحدة من النفط، لكن صرف أي مبلغ من هذا الصندوق مرهون بموافقة المرشد.

وأكد المصدر أن المرشد أمر المؤسسة بصرف أي مبالغ يحتاجها الحزب من أرصدتها في خارج إيران.