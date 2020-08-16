"أنا فالل لأني قرفت منكن"مذيع لبناني يستقيل مباشرة على الهواء ويوجه كلمة للسياسيين(فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو لإعلامي لبناني قدم استقالته وأعلن رحيله عن القناة التي يعمل فيها بسبب الوضع التي وصلت إليه البلاد في الفترة الأخيرة.

وودع المذيع اللبناني وسيم عرابي المشاهدين مباشرة خلال تقديمه لنشرة الأخبار الأخيرة له على "تلفزيون لبنان" قائلا إنه "بعد 11 سنة بالأخر في أخر".

بالاخر في آخر، انا فالل لأني قرفت منكن#لبنان pic.twitter.com/BAwUeSPqzi — wassim oraby (@wassimoraby) August 15, 2020

وأضاف عرابي قائلا إنه كان يغطي خلال هذه السنوات أحداثا حزينة، من الاغتيالات والانفجارات والاعتداءات إلى الحروب الداخلية، مضيفا "اليوم بينتهي مشواري هون ما بقا قادر ضل بأرض هي مقبرة للأحلام".

وتوجه في التعليق الذي أردفه مع فيديو مغادرته إلى السياسيين قائلا: "انا فالل لأني قرفت منكن".