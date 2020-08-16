صحيفة: الكويت ستكون آخر دولة تطبع العلاقات مع إسرائيل

جددت مصادر حكومية كويتية مطلعة، مساء أمس السبت، التأكيد على أن "موقف ​الكويت​ من التطبيع مع ​إسرائيل​ ثابت ولن يتغير".

وقالت المصادر الحكومية، لصحيفة "القبس"، إن "الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل"، مؤكدة أن "موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت، ولن يتغير".

تصفح #جريدة_القبس عدد الأحد 16 أغسطس 2020 بصيغة الـPDF عبر الرابط التالي:https://t.co/Eu82NkPD61 pic.twitter.com/fXJdw9x44w — القبس الإلكتروني (@alqabas) August 15, 2020

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".