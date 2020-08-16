بعد الاتفاق مع الإمارات... مسؤول بالانتقالي الجنوبي اليمني يعلن نيته زيارة إسرائيل

أعلن هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من قبل الإمارات، نيته زيارة "إسرئيل"، بشرط توقيع اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال بن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إذا فُتحت زيارة الجنوبيين (اليمنيين) إلى تل أبيب فسأزور اليهود الجنوبيين في بيوتهم". وربط زيارته للقدس المحتلة بإتمام توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، حيث إلى الآن لم يحدد موعد للتوقيع.

وأضاف بن بريك، في تغريدته، أنه سيزور القدس وسيصلي في المسجد الأقصى، داعيا إلى "السلام والتسامح والتعايش وقبول الآخر".

— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 15, 2020

​وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".