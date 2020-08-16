رئيس الموساد يتوجه إلى الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام

يتوجه رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات للقاء ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام الذي سيتم توقيعه بين بلاده ودولة الإمارات.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم الأحد، عن مصدر إماراتي رسمي أن النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين، فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيدا للتطبيع.

وأشارت إلى أنه من البديهي بالنسبة للطرفين ألا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس.

وادعت الهيئة الإسرائيلية على لسان المصدر الإماراتي، أن العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات، هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي في المرحلة الأولى، مما سيؤدي حتما الى إقامة علاقات دبلوماسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".