مدبولي: مصر تحتل المرتبة الـ28 على مستوى العالم في قطاع الطرق

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر قفزت 90 مركزا عالميا فى قطاع الطرق لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي، أنه تم إنشاء 4 مطارات جديدة في العاصمة والبردويل وبرنيس وسفنكس، كما تم تطوير وإعادة تأهيل المباني في مطار القاهرة، وإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي المصري، وجارى تطوير مطار سانت كاترين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في ظل تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، لابد من وجود صيانة للتجديد الدوري لهذه المشروعات، لنضمن استدامة هذه المشروعات.

وأكد مدبولي، أن تطوير الخط الأول من مترو الأنفاق يتكلف 22 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مصر قفزت 90 مركزا عالميا فى قطاع الطرق لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم.

وأوضح أن مصر تتبنى برنامجا غير مسبوق لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.