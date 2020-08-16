القبض على 6 إرهابيين وضبط كدسين للعتاد شمالي العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وضبط وكر وكدس للعتاد لـ"داعش" في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: " من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، وتعاون المواطنين، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ستة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان "فضلا عن ضبط كدسين للعتاد من مخلفات "داعش" الإرهابي، احتوى الأول على مقذوف نمساوي، وقداحتين، والكدس الثاني احتوى على 6 عبوات ناسفة مختلفة الأشكال والأنواع، تم رفع المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين بعد تدوين أقوالهم إلى الجهات المختصة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.