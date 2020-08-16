مصر تتيح 252 مليون دولار لهيئة السلع التموينية في شهر واحد

قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن الحكومة أتاحت أربعة مليارات جنيه (252 مليون دولار) لهيئة السلع التموينية في شهر واحد فقط.

وأوضحت الوزارة المصرية في بيان نشرته وكالة "رويترز" أن ذلك التخصيص كان لشهر يوليو/ تموز الماضي، في إطار ضخ تمويل لتلبية احتياجات السيولة.

وقال البيان إن إتاحات الهيئة العامة للسلع التموينية تُغطي قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى 400 مليون جنيه لتمويل باقي قيمة شراء محصول القمح المحلى.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وزادت مشترياتها منه خلال جائحة كوفيد-19 في إطار مساع لتعزيز إمدادات السلع الأساسية.