بدء تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل

بدأ، اليوم الأحد، تشغيل الاتصالات المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المبرم بين البلدين قبل أيام.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، فتحت اليوم خطوط الهاتف بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في تطور ملفت أشاد به وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل.

ووصف هندل هذا التطور بالمهم في سبيل تعزيز تطبيع العلاقات بين البلدين، قائلا: "أهنئ الإمارات العربية المتحدة على فك الحظر".

وأضاف هندل في تغريدة له على "تويتر"، على خلفية التطورات الأخيرة: "العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وخطوات بناء الثقة هذه مهمة لتعزيز مصالح الدول".

وبحسب "رويترز"، ولم يتضح الوقت المحدد الذي تم به فتح الاتصالات الهاتفية بين البلدين، لكن المكالمات تاريخيا لم تكن ممكنة في السابق، لكن فريقها (الوكالة) أجرى عدة مكالمات بين الإمارات وإسرائيل اليوم، وتم تأكيد إمكانية إجراء الاتصالات المباشرة بين البلدين.

وأكدت الوكالة بأن العديد من المواقع الإسرائيلية أصبحت متاحة اليوم، بعد أن كانت محظورة من قبل الشركات المخدمة لقطاع الإنترنت في الإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قبل أسبوع، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".