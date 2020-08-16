الأردن تعلن عن بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا على أراضيها

ونقلت صحيفة "المملكة"، مساء أمس السبت، على لسان الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، إنه توجد بؤرتان حاليتان بشأن انتشار فيروس كورونا في الأردن، في ظل تحول واضح في الوضع الوبائي قبل نحو أسبوع بعد زيادة ملحوظة في عدد الإصابات.

وأكد عبيدات أن موطن البؤرتين في مركز حدود جابر الحدودي مع سوريا والتي يتواجد مصابوها في مدينة الرمثا، أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بالعدوى فيها.

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد وعن باقي المحافظات، ابتداء من السادسة من صباح غدا الاثنين، وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل.

ورأى الناطق باسم اللجنة أن قرار إغلاق حدود جابر كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى ضرورة تصحيح بعض الأمور في حدود العمري، قائلا "يجب عدم نسيان المراكز الحدودية الأخرى ويجب عدم الانتظار لحين حدوث مشاكل جديدة"، الذي تحدث عن وجود ثغرات في الحدود، مؤكدا على ضرورة تسويتها.

وطالب عبيدات بتعزيز قدرات فرق التقصي الوبائي، خاصة في محافظتي إربد والمفرق، لوجود عدد كبير من المخالطين، مضيفا "يجب متابعة المخالطين بطريقة أكثر دقة"، وإن رأى في عدم تضاعف الإصابات مؤخرا أمر جيد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، السبت، إنه "تمّ وضع معايير" تخصّ كلّ محافظة أو مدينة أو منطقة تتزايد فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذلك "بهدف ضمان استمرار عمل مختلف القطاعات، وعدم اتخاذ قرارات إغلاق عامّة وشاملة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 21.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 771 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.