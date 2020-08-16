بدء تشغيل عربات القطار الروسية الجديدة في مصر

أعلنت الشركة الروسية لصناعة عربات القطار " ترانس ماش هولنديغ" أن وزارة النقل المصرية أطلقت عملية تشغيل العربات الروسية الجديدة لخدمة الركاب والتي تم تسليمها للجانب المصري مؤخرا.

وأشار الشركة في منشورها أن العربات الجديدة ستعمل في مختلف المدن المصرية وبينها خطوط القاهرة -الاسكندرية، ومدينة القاهرة -أسيوط، بالإضافة إلى خط القاهرة- سوهاج.

وبحسب الشركة الروسية فإن تم تصميم العربات وفق فئات مختلفة وأبرزها العربات التي تتسع لنحو 88 راكبا، بالإضافة إلى إمكانية استيعاب الركاب وقوفا.

واعتبرت الشركة أن هذه العربات تلبي جميع متطلبات سلامة نقل الركاب وتوفر مستوى حديث من الراحة ومصنوعة وفق معايير وزارة النقل المصرية.

ووصلت الدفعة الأولى من العربات إلى مصر في يوليو/ تموز 2020 وبلغت 33 عربة اجتازت الاختبارات في روسيا والمجر ومصر بنجاح.

وبحلول نهاية هذا العام ستحصل مصر على 175 عربة أخرى جديدة وسيكون العدد الإجمالي 1300 عربة من 5 موديلات مختلفة بموجب العقد.

وتعد هذه الصفقة أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديد المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.