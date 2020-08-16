"رسالة مؤثرة تنفطر لها القلوب"... ماذا قال طبيب الأسكندرية قبل وفاته بـ"كورونا"

اهتمت وسائل الإعلام ومواقع التواصل بالرسالة التي وصفت بـ"المؤثرة التي ينفطر لها القلوب"، التي بعث بها الطبيب، أحمد ماضي، الذي توفي بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر موقع "مصراوي" تفاصيل رسالة طبيب الأسكندرية، الذي توفي في مستشفى صدر المعمورة أمس السبت.

ويصف الطبيب المصري، 37 عاما، في رسالته لحظات الموت الذي كان يقترب منه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر ماضي ثالث طبيب يلقى حتفه بفيروس كورونا في مستشفى صدر المعمورة.

ونقل الموقع المصري عن دكتور هيثم وفا، المقرب من الطبيب الراحل: "ماضي خريج دفعة 2006 بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وكان نائبا لمدير مستشفى الصدر بالمعمورة في الإسكندرية، ثم بعد ذلك تولى العمل مديرا لمستشفى العزل الصحي بالعجمي".

وتابع وفا "جرى تشييع جثمان الدكتور أحمد ماضي، من مسقط رأسه قرية أبو غنيمة، التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، عقب أداء أهالي القرية صلاة الجنازة عليه من المسجد الكبير بالقرية، وسط حشد كبير وإجراءات احترازية خلال صلاة الجنازة عليه."

وجاء في رسالة ماضي: "وبينما أنا راقد علي سريري في العناية المركزة، أكافح كي أتنفس الهواء بصعوبة، وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شىء غير متصل بأنابيب و خراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الأوكسيجين بالدم، معلنًا فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة".

وتابع بقوله "طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين، واستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح، منذ أيام ودعت زميلا لي كان يرقد علي بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلي ما أنا ذاهب اليه الآن، لست والله خائفاً الآن، فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة، وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، كل ما أرجو إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين افتقدهم بشدة، ويعتصر قلبي فراقهم".

وأتم قائلا "وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم.. أحمد ماضي".