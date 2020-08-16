تسجيل
15:20 GMT16 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن يو6 ليو 2020

    اليمن.. عراقيل جديدة أمام تنفيذ الشق العسكري في "اتفاق الرياض"

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/73/1045927379_0:0:3031:1705_1200x675_80_0_0_34e036449c42c4ffb6111ac356ffb4d1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008161046286801-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/

    أكثر من تسعة أشهر مضت على التوقيع الأول لاتفاق التوفيق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بعد أحداث عدن، في أغسطس/ أب السنة الماضية.

     وأخيرا توصلت السعودية إلى آلية جديدة، لكن الشق العسكري يمثل أحد المعوقات أمامها.

    قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
    © AFP 2020 / Mohammed Huwais
    طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" شمال العاصمة اليمنية
    يرى مراقبون أن السعودية نجحت إلى حد ما في "نفخ الروح" في اتفاق الرياض المتعثر منذ ما يزيد عن تسعة أشهر، إلا أن "الشق العسكري والأمني" من الاتفاق يبدو العقبة التي قد تدفع بهذا الملف نحو التعثر مجددا، إن فشلت اللجنة العسكرية السعودية المتواجدة في عدن، علاوة على اعتراض العديد من القوى السياسية والمسلحة غير المنضوية ضمن الاتفاق ولا ممثلة في الحكومة ومنها المقاومة الشعبية والحراك الثوري، ما قد يضع عراقيل جديدة أمام الاتفاق.

    معوقات تنفيذ الاتفاق

    قال رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبدالكريم سالم السعدي، إن "صحت الأنباء الواردة بشأن اتفاق الرياض وتم تنفيذ الشق العسكري لما يسمى بالاتفاق، والذي يشكل نقطة الضوء الوحيدة التي نظرنا اليها بإيجابية في هذا الاتفاق المشبوه، لأنها ببساطة تصب بدرجة رئيسيه في مصلحة المواطن في المناطق المحررة الذي تطحنه المناكفات السياسية وصراعات العصابات والمليشيات التي تعطل حياته، من خلال المساومة بضرورات حياته في تلك المناطق المنكوبة سياسيا".

    وأضاف رئيس تجمع القوى المدنية لـ"سبوتنيك"، إنه "من مصادر مؤكدة، أن الحديث عن تنفيذ هذا الشق مازال يعاني مشكلة اقتناع الرعاة لما يسمى باتفاق الرياض بالتنفيذ الفعلي لهذا الشق، فالحديث عن تنفيذ الشق العسكري والأمني في مازال يعاني من التسويف والتحريف وممارسة الأطراف للفهلوة السياسية ضد بعضها، وبرعاية ورضا السعودية، التي باتت تتماهى إلى حد بعيد مع ما يحصل وتظهر كل يوم حقيقة أن الحديث عن مشروع استعادة الدولة الشرعية في اليمن بات في ذمة التاريخ، وأن هناك مشاريع أخرى تفرض هيمنتها على مسار المتغيرات على الأرض".

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
    الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من قبضة "أنصار الله" شرقي صنعاء

    موقف الحراك والمقاومة

    من جانبه، قال فؤاد راشد، رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن، إن تنفيذ النقاط المتفق عليها في اتفاق الرياض فيما يتعلق بالشق العسكري هى خطوة طيبة، ونحن في الحراك الثوري نشجع على التنفيذ الكامل للوصول إلى حالة الاستقرار واستتباب الأمن، بالإضافة إلى نزع فتيل الاحتقان السياسي والعسكري بين الأشقاء المتخاصمين.

    وأضاف راشد لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الانتقالي الجنوبي في الأصل هو صنيعة للشرعية وصنيعة للتحالف ومتفق مع تلك الجهات، ولأسباب مختلفة ذهب ليعارض ورفع السلاح، ثم عادوا جميعا اليوم إلى ذات الخيمة الواحدة، ومن جانبنا نرحب بكل ما هو من شأنه يحقن دماء اليمنيين.

    وحول اعتراضات القوى السياسية غير المنضوية تحت مظلة الانتقالي والتي يمكنها أن تسبب قلاقل ومعوقات أمام تنفيذ اتفاق الرياض، قال رئيس مجلس الحراك الثوري، إن قوى الحراك والمجلس غير مشاركين في هذا الاتفاق وتفاصيله، كما أن تلك القوى السياسية أيضا غير مشاركة في الحكومة القادمة، لأن قوى الحراك الجنوبي تتطلع إلى الاستقلال والتحرير، وهى مختلفة كليا عن أهداف الحكومة الشرعية وحتى عن أهداف التحالف.

    وشدد رئيس الحراك الثوري على أن قوى الحراك ستواصل نشاطها إلى جانب المقاومة، وسوف تصعد من نشاطاتها القادمة حتى لا تختزل القضية في الحكومة اليمنية القادمة ومشروع المجلس الانتقالي والشرعية في الأخير.

    مطالب المقاومة الشعبية

    ودعا القيادي في المقاومة الجنوبية، العميد مهران قباطي، قيادة التحالف إلى تذكر رفقاء السلاح في مواجهة "الحوثيين"، وأن من حق المقاومة الشعبية المشاركة في الحكومة اليمنية الجديدة.

    صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    حكومة الإنقاذ اليمنية تتهم الأمم المتحدة بالتباطؤ في حل مشكلة "صافر"

    وقال قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، العميد مهران قباطي، إن "تجاهل المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين الذين كان لهم الفضل في تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين، ووصلوا إلى تعز والحديدة وباقي المحافظات من حسابات اتفاق الرياض، وما نتج عنه من توزيع حصص الحكومة واستئثار قوى ناشئة بحصة كبيرة، على الرغم من افتقارها لأي ثقل أو حضور مقارنة بالمقاومة التي حققت الانتصارات ودحرت عصابات إيران، وما تزال في مختلف الجبهات ابتداء بمحافظة لحج والساحل الغربي، ووصولا للضالع ومكيراس، وانتهاء بجبهات الحدود حيث لهم بصمة واضحة في كل جبهة على امتداد الوطن".

    وأضاف قباطي في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، إننا "نؤكد أنه من حق رجال وأبطال المقاومة والسلفيين الذين تم تعيين بعض منهم في مناصب عسكرية وأمنية ومنهم من عاد لعمله السابق، وآخرين واصلوا المشوار في الجبهات بالإضافة إلى من هاجروا قسرا إلى خارج البلاد، المطالبة بحصة في الحكومة، انطلاقا من دورهم الوطني وحضورهم القوي في حرب العام 2015، ودحرهم "مليشيا الحوثيين" في مرحلة فاصلة، وهو ما صنع من تضحيات رجال المقاومة الشعبية، يراد لهم اليوم البقاء خارج المشهد وهذا لن يكون، فكما خرج رجال المقاومة في 2015 وهم مدنيون عُزل ليواجهوا غزو الحوثيين، ستكون لهم كلمة وحضور لإعلان رفضهم تهميش المقاومة الشعبية الجنوبية".

    وطالب مهران "المقاومة الشعبية والسلفيين الاضطلاع بدورهم الوطني، وتوحيد صفوفهم والترتيب لعمل جماعي يُعلن فيه رفض إقصاء المقاومة الشعبية من حصص الحكومة التي يتم تقسيمها حاليا على مكونات سياسية بعينها، كما دعا قيادة التحالف بألا ينسوا شركاءهم في المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين الذين اختلطت دماؤهم مع دماء إخوانهم في التحالف".

    وأوضح مهران "أنه ستصلهم مذكرة موقعة بأسماء قادة المقاومة المطالبين بحصة في الحكومة، لكي يضمنوا تنفيذ اتفاق الرياض بعد أن حوى كل القوى الموجودة على الساحة، كون تقوية طرف على حساب باقي الأطراف الموجودة لن يأتي بالاستقرار وسيعتبره الآخرون استهدافا وتهميشا لهم وهذا ما ترفضه قيادة المقاومة الشعبية، مؤكدا على إبلاغ الرئيس هادي بمطالبات رجال المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين".

    وأعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن المملكة قدمت، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وحظيت الآلية التي قدمتها السعودية، بموافقة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

    صواريخ باتريوت الأمريكية
    © AFP 2020 / BULENT KILIC
    التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان في اتجاهه للسعودية

    وتضمنت الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وإعلان الأخير التخلي عن الإدارة الذاتية، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني لتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

    وتبع إعلان السعودية تفاصيل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، صدور بيان من المجلس الانتقالي الجنوبي تضمن تخليه عن قراره الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، الصادر في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

    أعقبه إصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارات رئاسية، تضمنت تكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، بتشكيل حكومة جديدة وفقا للآلية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

    وكانت القوات السعودية العاملة ضمن التحالف العربي، نشرت في 24 حزيران/يونيو الماضي، لجان لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش اليمني، وقوات المجلس الانتقالي، على خطوط التماس بينهما في مديرية خنفر شرق مديرية زنجبار، بعد تصاعد القتال بين الطرفين، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهما.

    وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.

    انظر أيضا:

    طيران التحالف يقصف مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" شمال العاصمة اليمنية
    "أنصار الله": 17 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات يمنية 
    بعد الاتفاق مع الإمارات... مسؤول بالانتقالي الجنوبي اليمني يعلن نيته زيارة إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    عبدربه منصور هادي, اليمن, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك