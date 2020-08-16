تعليقا على اتفاق بلاده مع إسرائيل… ضاحي خلفان لقناة عبرية: السلام يجب أن يسود الشرق الأوسط

قال قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، اليوم الأحد، إن السلام يجب أن يسود منطقة الشرق الأوسط.

وذكر ضاحي خلفان في حوار خاص للقناة العبرية الـ"12"، اليوم الأحد، أن السلام هو الاستراتيجية المهيمنة، وهي التي يجب أن تسود الشرق الأوسط، وكفى المنطقة توترات وحروب وكراهية بين الدول.

.@N12News interviews former Dubai Police Chief, who uncovered Mossad team that assassinated Hamas' Mahmoud al-Mabhouh in 2008 https://t.co/9OX1Q5y9Z2 — David A. Daoud (@DavidADaoud) August 15, 2020

وطالب خلفان في حواره الأول من نوعه من القناة العبرية، الإسرائيليين الاعتراف بدولة فلسطينية على الحدود المعترف بها دوليا، وأن يعتبرونها دولة لها سيادة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدته "إنه يوم تاريخي".