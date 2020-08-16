28 مصابا في انفجار فندق بالعاصمة الصومالية

قال رئيس الإسعاف المحلي، في مقديشو، عبد القادر عبد الرحمن، إن 28 شخصا على الأقل أصيبوا فب الانفجار الذي وقع اليوم الأحد بالعاصمة.

وتابع أن 28 مصابا تم نقلهم قبل البدء في تبادل إطلاق النار بين الأمن وحركة الشباب الصومالية.

وحسب وكالة الأنباء "صونا" التى نقلت عنها "رويترز" فهاجمت حركة الشباب مدخل أحد الفنادق بسيارة ملغومة وحدث إطلاق نار داخل الفندق مما أدى إلى انتشار قوات الأمن في المحيط.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام إسماعيل مختار عمر قوله "هناك وفيات وإصابات بين المدنيين الذين كانوا يمرون قرب الفندق وبين آخرين كانوا داخل الفندق. من بين المتوفين أحد مديري وزارة الإعلام".

ويتردد على الفندق الذي شهد الواقعة مسؤولون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.