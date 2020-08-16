إثيوبيا تعلن موقفها من التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن ترحيب بلاده باتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات.

وقال آبي أحمد في بيان: "باسمي شخصيا وباسم جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أود توجيه التهاني من صميم قلبي إلى شعبي وحكومتي إسرائيل والإمارات بالقرار المصيري لتطبيع العلاقات بين الدولتين".

وأضاف "مثل هذه القرارات التاريخية" تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمساعي العالمية الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار".

وثمن آبي الجهود القيادية لـ"شقيقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان"، معربا عن ثقته بأن يتم "إيجاد السبيل المودي إلى السلام المستدام في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا: "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة "إنه يوم تاريخي".