تسجيل
18:37 GMT16 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    علم الجزائر

    في ظل كورونا... ما فرص إجراء الاستفتاء على الدستور الجزائري

    © AP Photo / Anonymous
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008161046287893-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/

    تستعد الجزائر لإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تتضمن بعض الإصلاحات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

    ودعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قبل أيام، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

    وزير الصناعة الجزائري فرحات آيت علي
    © Photo / Ministry of Industry and Mines (Algeria)
    وزير الصناعة الجزائري يكشف تفاصيل خطط المناطق الصناعية الجديدة
    وحث تبون المسؤولين الجزائريين، في كلمة افتتاحية لاجتماع الحكومة والولاة في قصر الأمم، على الاستعداد بغية توفير أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية "لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

    وبحسب خبراء فإن الجزائر يمكنها أن تجري الاستفتاء على الدستور في ظل أزمة كورونا الحالية، وأن الخلافات حول بعض التعديلات يمكن أن يحسمها الاستفتاء.

    من ناحيته قال المحل السياسي الجزائري سمير بيطاش، إن "الجزائر ستتمكن من إجراء الاستفتاء على الدستور في الظروف الراهنة، باعتبار أن غالبية الشعب يدعم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "من بين هذه الإصلاحات تعديل الدستور، وعرضه لاستفتاء شعبي".

    وأوضح أن "المسودة طرحت على كل الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني، وشخصيات وطنية لإثراء ومناقشة محتوى مسودة الدستور".

    كما استقبلت الرئاسة الجزائرية الاقتراحات من الأحزاب، فيما تقوم لجنة حاليا بضبط الاقتراحات المقدمة.

    ويرى أن "توافق الأحزاب أو اختلافها حول المسودة يحسمه الشعب باعتبار أن الكلمة الأخيرة تعود للشعب عن طريق صندوق الاقتراع".

    فيما قال الباحث القانوني عمار خبابة، إنه من الناحية الإجرائية يمكن توفير الظروف لإجراء الاستفتاء على الدستور.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "حسب القانون ساري المفعول يستدعى الناخبين للاستفتاء على الدستور بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوم من تاريخ الاستفتاء، ويوضع تحت تصرف الناخبين ورقتان (نعم) أو (لا)".

    سمك الروبيان البانمي РЫБА
    © Sputnik . Mohammad al-Bakheet
    علماء يرصدون تطابقا بين عين مخلوق متحجر عمره 429 ملون عام وعين حشرة... صور
    وحسب قانون الانتخابات يستمر الاقتراع لمدة يوم، مع بعض الاستثناءات، لكن ليس هناك ما يمنع من تعديل النص القانوني وجعل الاقتراع يدوم عدة أيام.

    ويرى خبابة أنه "يمكن السماح للناخبين بالاقتراع مع توفير الشروط والتدابير الاحترازية كالتباعد وغيره". 

    وتابع: "بالنسبة لتوافق القوى السياسية على مشروع التعديل فهناك مخاض، وهناك قوى رمت بثقلها في الساحة، مثل مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، والتي قدمت مقترحات هامة حول مشروع الدستور، إيمانا منها  بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري، وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته ودعم المكاسب الديمقراطية وحماية النسيج المجتمعي الوطني".  

    وبحسب خبابة "أعلن عن أرضية ورؤية المبادرة والتي سماها أصحابها "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" يوم 11 أغسطس/ آب 2020، والتي لقيت ترحيبا واسعا من قبل القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني ونخب وشخصيات في مختلف المجالات والأصعدة".

    وأشار الرئيس الجزائري إلى أن مشروع الدستور المعدل لا يزال في طور جمع الاقتراحات، وأنه يسعى إلى إعداد "دستور توافقي"، مضيفا أن نص الدستور المعدل سينشر لاحقا، وهو سيتضمن جميع الاقتراحات المطروحة، ليتم بعد ذلك الأخذ باقتراحات الأغلبية، وبعد ذلك سيصبح تعديل الدستور مشروعا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

    انظر أيضا:

    أطباء سوريون ينحنون لزميلهم... حقيقة صورة تعكس واقع "الجيش الأبيض" في مواجهة كورونا
    تجعل برج خليفة "كقزم"... المريخ يحوي أنابيب بركانية تتسع لمدن كاملة... صور وفيديو
    اكتشاف أسرة بشرية مخصصة للنوم تعود إلى قبل 200 ألف عام.. صور وفيديو
    كأفلام الرعب... علماء يشعرون بالخوف بعد اكتشافهم حيوانا يلتهم اللسان ويحل محله... صور وفيديو
    ستضع حدا لـ "تسلا"... وضع اللمسات الأخيرة على سيارة كهربائية خارقة... فيديو
    علماء يرصدون تطابقا بين عين مخلوق متحجر عمره 429 ملون عام وعين حشرة... صور
    الكلمات الدلالية:
    فيروس, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك