أمين عام مجلس التعاون الخليجي يوجه رسالة لإيران

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك، ما وصفه بـ"تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة".

ذكر ذلك الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن "تلك التهديدات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج".

وتابع: "تلك التصريحات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، مطالبا إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي "وقوف المجلس مع الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ".

الأمين العام لمجلس التعاون يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات العربية المتحدة https://t.co/aIocXdCRkg — مجلس التعاون (@GCCSG) August 16, 2020

ودعا نايف فلاح مبارك، إيران "بالالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم أجمع".