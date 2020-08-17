"أنصار الله" تنتقد صمت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء "أمر خطير"

علقت جماعة "أنصار الله" في اليمن، على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، منتقدة صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء هذه الخطوة.

وقال الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: "يخيم صمت مخزٍ على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء أمر خطير يستهدف علة وجودهما وهي الدفاع عن فلسطين كقضية جامعة لكل العرب والمسلمين، سكوتهما مباركة للتطبيع وتشجيع للخيانة".

يخيم صمتٌ مخزٍ على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء أمر خطير يستهدف علة وجودهما وهي الدفاع عن فلسطين كقضية جامعة لكل العرب والمسلمين،سكوتهما مباركةٌ للتطبيع وتشجيعٌ للخيانة. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) August 16, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة "إنه يوم تاريخي".