إعلام: قائد فيلق القدس الإيراني يزور دولة عربية ويلتقي رئيس حكومتها

أعلن السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الإثنين، أن "قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أجرى زيارة سرية إلى العراق اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قبيل توجه الأخير إلى واشنطن.

وقال الشابندر، في تغريدة على "تويتر"، إن "الكاظمي استقبل ضيفه السيد قاآني واستمع إلى رسائله الناعمة قبل سفر الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريك دونالد ترامب يوم 20 من هذا الشهر"، مضيفا أن "هذا جاء في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي، والمنطقة الخضراء".

في الوقت الذي لم تتوقف فيه صواريخ الكاتيوشا على القوات الأمريكية المتواجدة في معسكر التاجي ليلة أمس، والمنطقة الخضراء مساء اليوم،إستقبل السيد الكاظمي ضيفه السيد قاآني واستمع الى رسائله الناعمة قبل سفر الأول الى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه ترامب يوم 20 من هذا الشهر. — عزت الشابندر (@IAlshabandar) August 16, 2020

​وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، مؤخرا، إن "الكاظمي سيجري زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي، بناء على دعوة رسمية، وسيلتقي مع ترامب على هامش الزيارة، في 20 أغسطس/ آب الجاري".