"أنت هتدفعني يا كامل؟"... السيسي يسأل عن سعر اشتراك مترو الأنفاق... فيديو"

قال كامل الوزير، وزير النقل المصري، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يكرم رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وحكى الوزير في مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" تفاصيل ما دار بينه وبين الرئيس السيسي عندما أخبره بأنه أعد له اشتراك في المترو مدى الحياة.

وقال الوزير: "على جنب كده قالي أنت هتدفعني ثمن الاشتراك ده، أنا ضحكت وقلت له لأ يافندم، فقالي لأ لازم أدفع ثمن الاشتراك، معندناش حاجة في مصر ببلاش".

وسأله المذيع: "بكام اشتراك الرئيس"، فضحك الوزير وقال: "لا دا اشتراك غالي، دا اشتراك رئيس".

وأكد الوزير أن الرئيس السيسي كان حريصا وسأل عن وجود اشتراك مماثل للرئيس المؤقت السابق، فأجاب الوزير "بالفعل هناك يافندم"، فقال الرئيس "أعطه له أولا".

وفي المداخلة توقع الوزير أن يتفقد الرئيس السيسي مترو الأنفاق منفردا، ليتفقد أحوال الناس، وليتابع بنفسه الإجراءات المتبعة لأمان الركاب.

وقال الوزير إن الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر بها لكي يكون مثالًا يُحتذى به.

أضاف "الوزير"الرئيس بيدفع عشان يبقي قدوة، عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها".