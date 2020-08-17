"الإحصاء المصري" يعلن ارتفاع معدل البطالة

وبحسب بيان للجهاز، اليوم الاثنين، بلغ معدل البطالة 9.6٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7٪ فى الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9٪، وبارتفاع قدره 2.1٪ عن الربع المماثل من العام السابق، وفقا لموقع "اليوم السابع".

وأرجع الجهاز الارتفاع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وإغلاق المحلات جزئياً وحظر المواصلات خلال ساعات الليل.

وجاء في البيان أنه تم تسجيل تقدير حجم قوة العمل 26,689 مليون فرد مقابل 29,008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 8,0% وبلغت قوة العمل فى الحضر 11,817 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 14,872 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 22,746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3,943 مليون فرد.

وأشار البيان إلى أن سبب ذلك الانخفاض يرجع إلى جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.