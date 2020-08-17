قائد الجيش الباكستاني يصل إلى السعودية

أعلنت السفارة الباكستانية في الرياض أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه وصل إلى السعودية، اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة أن باجواه وصل إلى العاصمة الرياض الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش).

وقال مصدر عسكري، نقلت عنه وكالة "رويترز"، إن رئيس المخابرات الداخلية الباكستانية الجنرال فائز حميد يرافق باجواه.

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابار افتخار، أكد قبل أيام أن قائد الجيش سيسافر إلى السعودية، لكنه وصف الزيارة بأنها مخططة سلفا وهدفها الأساسي الشؤون العسكرية.