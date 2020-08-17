فيتش: نتوقع أن تواصل الميزانية العمومية لسلطنة عمان تناقصها حتى بعد 2020

أوضحت وكالة قيتش للتصنيف الائتماني العمانية أنها تتوقع أن الميزانية العمومية ماليا وخارجيا لسلطنة عمان ستواصل التناقص على الأرجح بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى 'BB-' مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إنها تتوقع عجزا ماليا لسلطنة عمان عند نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وقالت فيتش إن الخفض والنظرة المستقبلية السلبية انعكاس لاستمرار التناقص في الميزانية العمومية لسلطنة عمان ماليا وخارجيا، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتوقعت الوكالة أن الميزانية العمومية ماليا وخارجيا لسلطنة عمان ستواصل التناقص على الأرجح بعد 2020 وإن كان بوتيرة أبطأ.

وأكدت الوكالة أن تتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان بالاستدانة من الخارج،و تقول إن الركود في الاقتصاد غير النفطي الناجم عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا سيقوض ضبط الأوضاع المالية في 2020.