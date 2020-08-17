الإمارات تعلن قرارا جديدا بشأن إقامة الأجانب

أعلن اليوم في الإمارات عن قرار جديد بشأن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" المستفيدين من قرار رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر أخرى وإعفائهم من كافة الغرامات المترتبة.

وصرحت الهيئة بحسب الصحيفة: "هذه المبادرة السخية من قبل القيادة الرشيدة، تضاف إلى سلسلة المبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات وجعلت من خلالها الاهتمام بالعنصر البشري أولوية في كافة مبادراتها وقراراتها، لذلك سعت الدولة لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة (كوفيد - 19)".

من جانبه قال اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن التمديد يبدأ من 2020/8/18 إلى 2020/11/17 متى وقعت المخالفة قبل 2020/3/1 ويتضمن إعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار سيسهم إيجاباً في تعزيز مستويات الأمن والأمان في دولة الإمارات.