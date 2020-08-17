أشتية: التطبيع مع إسرائيل "بقميص عثمان الفلسطيني" مرفوض

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الاثنين، الإمارات باستغلال القضية الفلسطينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن أشتية، قوله في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بقميص عثمان الفلسطيني مرفوض أيضا وأن موضوع الضم وتجميده جاء بسبب صلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر".

وأضاف: "الحديث عن فلسطين وما تقبل به وترفضه هو شأن القيادة الفلسطينية التي يمثل شرعيتها الرئيس (محمود عباس) أبو مازن".

وأشار أشتية في حديثه إلى أن إيران هي أحد أسباب توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وتابع: "إن احتمال عودة الإدارة القادمة إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي يجب ألا يكون سببا لمعركة عربية على حساب فلسطين. وإن مساندة (الرئيس الأمريكي) ترامب في حملته الانتخابية يجب ألا تكون على حسابنا أيضا".

وأضاف: "كما أن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأمريكي لن يكون على حساب القدس وفلسطين".

وقال أشتية: "إن العدو المركزي للأمة العربية هو إسرائيل ونحن مع كل أو أي دولة عربية يتم الاعتداء عليها من أي طرف كان"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون بعض العرب حلفاء شيطان الاحتلال".

وأضاف: "نرى في الخطوة الإماراتية خروجا فاضحا عن الإجماع العربي، وإذا عند العرب موقف آخر تجاه مبادرة السلام العربية فليتم نقاش ذلك في بيت العرب جامعة الدول العربية، ولتنفق على ذلك".