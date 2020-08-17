الحكومة المصرية تضع خطة لاحتمالات موجة ثانية من كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

وترأس مدبولي اجتماعاً، اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء.

وفي الاجتماع قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى أن من بين القرارات كذلك أن "يتم تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثان وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالا جديدة".

من جانبها تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن جهود تأمين وتوافر لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تشكيل لجنة قومية للإشراف على الأبحاث السريرية للقاحات المنتجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، ورفع تقرير بشكل دوري تمهيدًا للعرض على المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.