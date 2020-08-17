الجيش الإسرائيلي يطلق النار على رجل عاجز مسن في القدس... فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، اليوم الاثنين، على مواطن شمالي القدس.

وبحسب شبكة "فلسطين" الإخبارية، "أصيب مواطن في الـ50 من عمره، وهو من ذوي الإعاقة، أصيب برصاص جنود الاحتلال في قدمه بعد إطلاق النار عليه بحجة حيازته سكينا، لكن تبين أنه أعزل ولم يكن يحمل شيئاً".

ونشرت إحدى صفحات موقع "تويتر" فيديو يوثق الحادثة على حاجز قلنديا شمالي القدس.

#فيديو الاحتلال يعتقل مسناً من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إطلاق النار عليه وإصابته على حاجز قلنديا شمال #القدس قبل قليل #فلسطين pic.twitter.com/hRlmInxbdz — الضفة بلس (@Dafapal1) August 17, 2020

وأغلق الجيش الإسرائيلي الحاجز أمام المركبات الفلسطينية في الاتجاهين، ثم أعاد فتحه لاحقا.