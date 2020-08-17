بن زايد يكرم امرأة إماراتية ويصفها بالنموذج الأصيل للمرأة في المجتمع

ووجه بن زايد تحية شكر وتقدير لما تقوم به غبيشة عبر حسابه الشخصي على تويتر، التي تمثل نموذجاً أصيلاً للمرأة في دولة الإمارات، وقال: "نفخر بها وبمبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، وما تقوم به محل تقدير وعرفان لدينا".
Ghobaisha Al Ketbi is an exemplary woman and a role model. She has generously supported the police officers at a checkpoint near her home with meals, from the first moment it was set up. We are grateful to her and everyone working tirelessly to serve our country.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 16, 2020
وأضاف بن زايد أن: "قيادة دولة الإمارات ومجتمعها يعتزون بهذه النماذج الإيجابية المعطاءة من مواطنين ومقيمين، ويثمنون دورهم المخلص لهذه الأرض الطيبة، بمبادراتهم المجتمعية، ومواقفهم الأصيلة في مختلف الظروف".
وتابع: "مجتمع دولة الإمارات سيبقى بخير بإذن الله، طالما فيه مثل هذه النماذج المخلصة، والمتفانية في عطائها وبذلها وخدمة مجتمعها".
#محمد_بن_زايد يشكر سيدة لجهودها التطوعية.#برق_الإمارات pic.twitter.com/4n0tLvGvbE— برق الإمارات (@UAE_BARQ) August 16, 2020
وأعربت غبيشة الكتبي عن بالغ سعادتها بمبادرة سموه بالاتصال الهاتفي، مشيرةً إلى أن هذا الاتصال تقدير كبير لها، ويمثل حافزاً لمواصلة بذل مزيد من العطاء في خدمة المجتمع والوطن، الذي لم يدخر جهداً في توفير مختلف سبل الحياة الكريمة لأبنائه ولكل مقيم على أرضه.
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