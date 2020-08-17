بن زايد يكرم امرأة إماراتية ويصفها بالنموذج الأصيل للمرأة في المجتمع

أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً بالسيدة غبيشة ربيع سعيد الكتبي من سكان الشويب في منطقة العين، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لدورها ومبادراتها الأصيلة في خدمة المجتمع، حيث تقدم من خلالها أروع الأمثلة للمرأة الإماراتية في التعبير عن أصالتها، وما غرس فيها من وفاء ومحبة لوطنها وعطاء لمجتمعها.

ووجه بن زايد تحية شكر وتقدير لما تقوم به غبيشة عبر حسابه الشخصي على تويتر، التي تمثل نموذجاً أصيلاً للمرأة في دولة الإمارات، وقال: "نفخر بها وبمبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، وما تقوم به محل تقدير وعرفان لدينا".

Ghobaisha Al Ketbi is an exemplary woman and a role model. She has generously supported the police officers at a checkpoint near her home with meals, from the first moment it was set up. We are grateful to her and everyone working tirelessly to serve our country. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 16, 2020

​وأضاف بن زايد أن: "قيادة دولة الإمارات ومجتمعها يعتزون بهذه النماذج الإيجابية المعطاءة من مواطنين ومقيمين، ويثمنون دورهم المخلص لهذه الأرض الطيبة، بمبادراتهم المجتمعية، ومواقفهم الأصيلة في مختلف الظروف".

وتابع: "مجتمع دولة الإمارات سيبقى بخير بإذن الله، طالما فيه مثل هذه النماذج المخلصة، والمتفانية في عطائها وبذلها وخدمة مجتمعها".

​وأعربت غبيشة الكتبي عن بالغ سعادتها بمبادرة سموه بالاتصال الهاتفي، مشيرةً إلى أن هذا الاتصال تقدير كبير لها، ويمثل حافزاً لمواصلة بذل مزيد من العطاء في خدمة المجتمع والوطن، الذي لم يدخر جهداً في توفير مختلف سبل الحياة الكريمة لأبنائه ولكل مقيم على أرضه.