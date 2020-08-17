مصر... مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائر لانتخاباته القادمة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف "دعم مصر"، وأحاله إلى مجلس الدولة.

وبحسب موقع "البوابة نيوز"، تقضي المادة الأولى من المقترح بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون، تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.

ووفقًا للمقترح:

حصلت القاهرة على أعلى عدد مقاعد وصل إلى 31 مقعدا والجيزة على 25 مقعدا بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدًا وكذلك والقليوبية 16 مقعدا.

وتحصل الشرقية على 21 مقعدا والدقهلية نفس عدد المقاعد 21 مقعدا والبحيرة 18 مقعدًا والمنيا 16 مقعدا وأسيوط 12 مقعدا، والغربية 14 مقعدا والمنوفية 11 مقعدا.

ويتم تمثيل سوهاج بـ14 مقعدًأ وقنا بـ9 مقاعد وأسوان 5 مقاعد والأقصر 3 مقاعد ومطروح والوادي الجديد مقعدين لكل منهما، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين ونفس الأمر لجنوب سيناء.

ووفقا للقانون تحصل الفيوم وكفر الشيخ على 10 مقاعد لكل منهما، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، كما يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد والسويس بمقعدين وبورسعيد بمقعدين، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد.

أما القوائم فتقسمت كالتالي:

الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا والدقهلية 17 مقعدا والمنوفية 13 مقعدا والغربية 16 مقعدا وكفر الشيخ 9 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.

الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية امن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدا والفيوم 9 مقاعد وبني سويف 8 مقاعد والمنيا 14 مقعد وأسيوط 11 مقعدا والوادي الجديد مقعدين وسوهاج 13 مقعدا وقنا 9 مقاعد والقصر 4 مقاعد وأسوان 4 مقاعد والبحر الحمر 3 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.

الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدا ودمياط 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين، وذلك بمجموع 42 مقعدا

الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية امن إسكندرية وتضم الأسكندرية 18 مقعدا، والبحيرة 20 مقعدا ومطروح 4 مقاعد بموجب 42 مقعدا، وبذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.