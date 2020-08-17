الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو السعودية إلى عدم فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المملكة العربية السعودية إلى عدم فتح أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي، داعية في الوقت نفسه الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" قال عضو المكتب السياسي للجبهة، أمين إقليم لبنان، علي فيصل: "نأمل من السعودية أن لا تسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية فوق أراضيها وإلا اعتبر ذلك تشجيعا مباشرا للتطبيع".

وأضاف فيصل: "نأمل من جميع الدول المرشحة لعقد اتفاقات مع إسرائيل أن لا تقدم على ذلك، لأن ذلك يشكل انقلابا على قرارات القمم والإجماع العربي بل على مبادرة السلام العربية . ويشكل إسهاما مباشرا بتصفية القضية الفلسطينية وارتكاب فعل نكبه ثانيه بحق الشعب الفلسطيني".

وبين عضو المكتب السياسي أن تنظيمه يدعو إلى "سياسة بديلة لسياسة أمريكا وإسرائيل وكل المطبعين، سياسة تعتمد المقاومة والانتفاضة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في إطار مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه يعمل حاليا من أجل فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبو ظبي.

وقال نتنياهو، من مطار بن غوريون الدولي، "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل.