السفارة الأمريكية تعلن عن توفير الطاقة المتجددة في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الاثنين، أن برنامج إدارة المال العام الليبي التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قام بتوفير الكهرباء الاحتياطية لمحطات ضخ المياه بالنهر الصناعي العظيم باستخدام الطاقة المتجددة النظيفة، بعد انقطاع المياه والكهرباء في مدن الغرب والشرق والجنوب الليبي.

بنغازي – سبوتنيك. صرحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان صحافي نشر على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "قام برنامج إدارة المال العام في ليبيا التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتشارك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية بتوفير الكهرباء الاحتياطية لمحطات ضخ المياه على طول النهر الصناعي العظيم في ليبيا".

وأكد البيان أنه: "سيتم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة لضمان موثوقية أفضل لإمدادات المياه والكهرباء في ليبيا"، مؤكدا بأنه "سيتم تركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر لتوفير الطاقة اللازمة لتزويد طرابلس بالمياه، وتعزيز إمدادات الكهرباء في جنوب ليبيا إلى البلدات والقبائل على طول النهر وستوفر محطات الطاقة الشمسية فرص عمل وإيرادات للمجتمعات المحلية".

يعتبر النهر الصناعي العظيم أكبر مشروع ري في العالم وأحد المشاريع التي أشرفها عليها الزعيم الراحل معمر القذافي ومصدر حيوي لمياه الشرب لـ 70 بالمئة من سكان البلاد.

هذا وأعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة يوم 10 آب/ أغسطس المنصرم عن انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل آبار المياه عن الخدمة.

وقالت إدارة جهاز النهر الصناعي في بيانها إن: "انقطاع الكهرباء عن الحقول وخروج كامل الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة"، مشيرةً إلى أن: "الأمر الذي سيترتب عنه انقطاع المياه عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة".