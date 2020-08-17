الحكومة الفلسطينية تعلن إلغاء المشاركة في معرض "إكسبو" دبي رفضا للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو" العالمي، المرتقب انطلاقه في دبي مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2021، رفضا لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في مستهل اجتماع الحكومة، مساء اليوم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلغاء مشاركة بلاده في معرض "إكسبو" المقرر افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، في دبي رفضًا للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ومن جهته قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، خلال الاجتماع، إن القرار "يأتي تماشياً مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض للإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، حول تطبيع كامل للعلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف العسيلي: "نرفض الخطوة الإماراتية التي تعتبر تطبيعا على حساب الحقوق الفلسطينية، ونسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ذات اليوم، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".