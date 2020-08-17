السعودية تعلن سقوط مقذوف لـ "أنصار الله" على قرية حدودية... صور

أعلنت الحكومة السعودية، مساء اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب، سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على إحدى القرى الحدودية.

وقالت إدارة الدفاع المدني في جازان، في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "تويتر" إنه سقط مقذوف أطلقه الحوثيون على إحدى القرى الحدودية أقصى الجنوب الغربية لمملكة العربية السعودية.

#الدفاع_المدني بـ #جازان : سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات.. @MOISaudiArabia @SaudiDCD pic.twitter.com/Ru1vaM05Qt — إمارة منطقة جازان (@jazangov) August 17, 2020

​وأشارت إدارة الدفاع المدني في جازان، إلى أن المقذوف لم يؤد إلى أي إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

#عاجل ||#الدفاع_المدني في #جازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات ولله الحمد.@MOISaudiArabia @SaudiDCD pic.twitter.com/Oq93ohwfrM — جـوال مـنطـقة جــازان (@Jawal_Jazan) August 17, 2020

​وتابع الغامدي، قائلا: "سقوط مقذوف نتج عنه تضرر منزلين ومركبة بالشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات".

وقال المسؤول السعودي إنه تمت مباشرة جميع الإجراءات اللازمة والمعتمدة في مثل تلك الحالات.

وأظهرت الصور تضرر المنزلين، اللذين سقط عليهما مقذوف "أنصار الله".