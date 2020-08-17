"سبوتنيك" ترصد موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا... صور

رصدت كاميرا "سبوتنيك" موقع الاشتباك الذي جرى، اليوم، بين الجيشين السوري والأمريكي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بغرفة حاجر "رشو" التابع للجيش العربي السوري في "تل الذهب" جنوب شرقي القامشلي في ريف الحسكة، بعد استهدافه بالرشاشات الثقيلة من قبل مدرعات تابعة للاحتلال.

© Sputnik . Attia Al-Attia موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

وخلال الاشتباك قتل جندي في الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح.

© Sputnik . Attia Al-Attia موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن عناصر حاجز "رشو" في الجبش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي في ريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات للاحتلال الأمريكي من العبور عبر الحاجز المذكور كان قادم من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له.

© Sputnik . Attia Al-Attia موقع الاشتباك بين الجيشين السوري والأمريكي شرقي سوريا

وأضاف المراسل بأن اشتباكاً مباشراُ وقع بين الطرفين، ما أدى لاستشهاد جندي في الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة "ملازم"، حيث تم إسعافهما إلى المشفى الوطني في القامشلي الحكومي لتلقي العلاج بعد تعرضهم للرصاص المباشر في الساقين والأفخاذ.

وأكدت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" بأن عددا من جنود جيش الاحتلال الأمريكي أصيبوا بجروح بليغة برصاص عناصر الجيش العربي السوري خلال الاشتباك.